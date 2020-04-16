Режиссер Сэм Рэйми подтвердил съемки второй части «Доктора Стрэнджа»
15 апреля 202023:59
Американский режиссер Сэм Рэйми подтвердил работу над второй частью фильма «Доктор Стрэндж». Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, Рэйми отметил, что доктор Стрэндж был одним из его любимых персонажей в детстве.
"Доктор Стрэндж" - американский супергеройский фильм о персонаже из комиксов Марвела. Главную роль в фильме сыграл британский актер Бенедикт Кембербетч. Мировая премьера первой части фильма состоялась в октябре 2016 года. Режиссером фильма был Скотт Дерриксон.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru