Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм на французском языке

По его словам, это будет камерная история с минимальным числом актеров. Режиссер рассказал, что это будет фильм о людях, увлеченных фотографией.

Серебрянников также поделился планами снять в ближайшем будущем картину в VR или AR форматах.

Ранее Александр Калягин лично поручился за Серебренникова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

