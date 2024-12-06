Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм на французском языке
6 декабря 202409:54
Российский режиссер Кирилл Серебренников свою следующую картину снимет о любви и на французском языке, сообщает «Variety».
По его словам, это будет камерная история с минимальным числом актеров. Режиссер рассказал, что это будет фильм о людях, увлеченных фотографией.
Серебрянников также поделился планами снять в ближайшем будущем картину в VR или AR форматах.
Ранее Александр Калягин лично поручился за Серебренникова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru