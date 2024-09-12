Режиссер Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на Variety за статью о его поведении

В статье издания от 26 июля говорилось, что трехкратный обладатель премии «Оскар» на съемках фильма «Мегалополис» якобы пытался обнимать и целовать молодых статисток.

Режиссер, которому в этом году исполнилось 85 лет, требует от Variety Media LLC $15 миллионов компенсации за причинённый моральный ущерб и нанесенный урон его деловой репутации.

При этом иск был подан всего через пару дней после того, как актриса массовки Лорен Пейгон подала в суд гражданский иск на режиссера за домогательства.

Ранее в этом году умерла жена Фрэнсиса Форда Копполы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

