Режиссер Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на Variety за статью о его поведении
Американский кинорежиссер, автор «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на издание о кино Variety за клевету, сообщает Deadline.
В статье издания от 26 июля говорилось, что трехкратный обладатель премии «Оскар» на съемках фильма «Мегалополис» якобы пытался обнимать и целовать молодых статисток.
Режиссер, которому в этом году исполнилось 85 лет, требует от Variety Media LLC $15 миллионов компенсации за причинённый моральный ущерб и нанесенный урон его деловой репутации.
При этом иск был подан всего через пару дней после того, как актриса массовки Лорен Пейгон подала в суд гражданский иск на режиссера за домогательства.
Ранее в этом году умерла жена Фрэнсиса Форда Копполы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru