Режиссер «Дау» просит Минкульт снять запрет на показ частей фильма

Ранее Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение 4 сериям фильма «Дау», посчитав их пропагандой порнографии. Другие шесть эпизодов к показу были допущены.

Отмечается, что в письме Хржановский отмечает, что эротические сцены представлены в фильме как «часть художественного образа и кинематографического языка». Режиссер просит министра культуры Мединского собрать компетентную независимую комиссию для оценки фильма.

«Дау» в десяти сериях рассказывает об истории жизни советского физика Льва Ландау. Главную роль играет музыкант и дирижер Теодор Курентзис.

