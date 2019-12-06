Режиссер «Дау» просит Минкульт снять запрет на показ частей фильма
Режиссер кинопроекта "Дау" Илья Хржановский направил письмо в Министерство культуры с просьбой пересмотреть решение о запрете четырех их десяти серий фильма. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение 4 сериям фильма «Дау», посчитав их пропагандой порнографии. Другие шесть эпизодов к показу были допущены.
Отмечается, что в письме Хржановский отмечает, что эротические сцены представлены в фильме как «часть художественного образа и кинематографического языка». Режиссер просит министра культуры Мединского собрать компетентную независимую комиссию для оценки фильма.
«Дау» в десяти сериях рассказывает об истории жизни советского физика Льва Ландау. Главную роль играет музыкант и дирижер Теодор Курентзис.
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