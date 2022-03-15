Режиссер «12 лет рабства» был удостоен рыцарского звания
15 марта 202216:50
Режиссера осокроносного фильма «12 лет рабства» Стива МакКуина посвятили в рыцари за заслуги перед кинематографом. Об этом сообщает РБК.
Церемония награждения прошла в Виндзорском замке. Рыцарское звание ему присвоила дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна.
Ранее рыцарского звания был удостоен чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон. Рыцарское звание ему присвоил принц Уэльский Чарльз в декабре 2021 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru