Режиссер «12 лет рабства» был удостоен рыцарского звания

Режиссера осокроносного фильма «12 лет рабства» Стива МакКуина посвятили в рыцари за заслуги перед кинематографом. Об этом сообщает РБК.

Легендарный барабанщик The Beatles Ринго Старр получил рыцарское звание

Церемония награждения прошла в Виндзорском замке. Рыцарское звание ему присвоила дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна.

Ранее рыцарского звания был удостоен чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон. Рыцарское звание ему присвоил принц Уэльский Чарльз в декабре 2021 года.

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