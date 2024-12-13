Рэпер Снуп Догг сыграет главную роль в фильме Люка Бессона

Речь идёт о фильме «The Last Man», сюжет которого, по данным издания, напоминает «Планету обезьян» (2001). В новом проекте также будут смешаны научная фантастика, комедия и боевик.

По словам музыканта, который также станет одним из продюссеров новой ленты, он является поклонником фильмов Бессона и ещё со времён ленты «Профессионал» (1994) мечтает сняться в проекте француза.

«Я большой поклонник музыки Снуп Догга... Мы впервые встретились 20 лет назад, и всегда хотели поработать вместе. Нам просто нужен был правильный проект, который бы увлек нас обоих — и вот он, со Снупом в главной роли», - рассказал режиссёр.

Ранее Бессон заявил, что не желает снимать сиквелы своих культовых картин «Пятый элемент» и «Леон», так как ему это «не интересно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

