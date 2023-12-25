Реконструкция музея им. Пушкина завершится в 2027 году
Реконструкция Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и создание из него музейного городка завершится в 2027 году. Такие сроки назвал генеральный директор Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.
Он уточнил, что первые объекты в рамках масштабного проекта начнут сдавать с конца 2025 года. Реконструкция ГМИИ имени Пушкина стартовала ещё в 2012 году. Бывший директор музея Марина Лошак два года назад предупреждала, что сроки реализации проекта могут сдвинутся из-за роста цен на строительные материалы и пандемии коронавируса.
Согласно плану, в музейном городке ГМИИ имени Пушкина будет 16 зданий. ППК «Единый заказчик в сфере строительства» была сформирована в результате реорганизации и слияния шести федеральных казенных учреждений. Он, в частности, реализует работы примерно на трёх десятках объектов культуры. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди них - Третьяковская галерея и Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова.
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