Рэй Донован вернется в полнометражном фильме

Телеканал Showtime в середине 2021 года приступит к съемкам полнометражного фильма о Рэе Доноване и его окружение.

Как пишет The Hollywood Reporter, к своим персонажам вернутся не только исполнитель главной роли Лив Шрайбер, но также Джон Войт, Кэррис Дорси и другие артисты.

Сообщается, что картина станет завершающей главой в истории клана Донованов, в которой будет поставлена точка в давнем конфликте с семейством Салливанов.

Одноименный сериал был закрыт после выхода седьмого сезона. Поклонники шоу были огорчены этим решением и активно требовали продолжения в социальных сетях. В феврале 2020 года сам Шрайбер написал, что эти «голоса были услышаны».

