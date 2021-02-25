Рэй Донован вернется в полнометражном фильме
Телеканал Showtime в середине 2021 года приступит к съемкам полнометражного фильма о Рэе Доноване и его окружение.
Как пишет The Hollywood Reporter, к своим персонажам вернутся не только исполнитель главной роли Лив Шрайбер, но также Джон Войт, Кэррис Дорси и другие артисты.
Сообщается, что картина станет завершающей главой в истории клана Донованов, в которой будет поставлена точка в давнем конфликте с семейством Салливанов.
Одноименный сериал был закрыт после выхода седьмого сезона. Поклонники шоу были огорчены этим решением и активно требовали продолжения в социальных сетях. В феврале 2020 года сам Шрайбер написал, что эти «голоса были услышаны».
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