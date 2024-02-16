Редкий «Невский проспект» Гоголя пролан на аукционе за 850 тысяч рублей

Экземпляр редкого издания повести «Невский проспект» Николая Гоголя ушёл с молотка на аукционе за 850 тысяч рублей. Поэтическое прижизненное издание Владимира Маяковского продано за 500 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме «Литфонд».

Данный экземпляр «Невского Проспекта» был напечатан в Санкт-Петербурге в 1905 году Кружком Любителей Русских Изящных Изданий в цельнокожаном переплете, с золотой головкой, муаровыми форзацами. Главное украшение книги — выполненные в стиле графики «Мира искусства» иллюстрации Дмитрия Кардовского.

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В книгу вложена рукописная дарственная надпись 1944 года, адресованная Гидалию Рахлину — директору магазина Союза писателей на Невском проспекте, затем директору магазина поэзии рядом с Мариинским театром. Стартовая цена лота (170 тысяч рублей) была превышена в пять раз.

Второй лот представлял собой редчайшую детскую книгу Маяковского с иллюстрациями Кирилла Зданевича «Что ни страница - то слон, то львица» (1928 года) в отличной сохранности. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этом же аукционе по цене 360 тысяч рублей реализовано первое полное собрание сочинений Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

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Фото: t.me/litfund_ru
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