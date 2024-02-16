Редкий «Невский проспект» Гоголя пролан на аукционе за 850 тысяч рублей

Экземпляр редкого издания повести «Невский проспект» Николая Гоголя ушёл с молотка на аукционе за 850 тысяч рублей. Поэтическое прижизненное издание Владимира Маяковского продано за 500 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме «Литфонд».

Данный экземпляр «Невского Проспекта» был напечатан в Санкт-Петербурге в 1905 году Кружком Любителей Русских Изящных Изданий в цельнокожаном переплете, с золотой головкой, муаровыми форзацами. Главное украшение книги — выполненные в стиле графики «Мира искусства» иллюстрации Дмитрия Кардовского.