Редкий «Невский проспект» Гоголя пролан на аукционе за 850 тысяч рублей
Экземпляр редкого издания повести «Невский проспект» Николая Гоголя ушёл с молотка на аукционе за 850 тысяч рублей. Поэтическое прижизненное издание Владимира Маяковского продано за 500 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме «Литфонд».
Данный экземпляр «Невского Проспекта» был напечатан в Санкт-Петербурге в 1905 году Кружком Любителей Русских Изящных Изданий в цельнокожаном переплете, с золотой головкой, муаровыми форзацами. Главное украшение книги — выполненные в стиле графики «Мира искусства» иллюстрации Дмитрия Кардовского.
В книгу вложена рукописная дарственная надпись 1944 года, адресованная Гидалию Рахлину — директору магазина Союза писателей на Невском проспекте, затем директору магазина поэзии рядом с Мариинским театром. Стартовая цена лота (170 тысяч рублей) была превышена в пять раз.
Второй лот представлял собой редчайшую детскую книгу Маяковского с иллюстрациями Кирилла Зданевича «Что ни страница - то слон, то львица» (1928 года) в отличной сохранности. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этом же аукционе по цене 360 тысяч рублей реализовано первое полное собрание сочинений Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru