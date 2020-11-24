Раскрыты подробности главной женской роли в новых «Пиратах Карибского моря»

Исполнительница главной роли в новых «Пиратах Карибского моря» кинокомпании Disney актриса Марго Робби рассказал о своём участии в съёмках. Она отметила, что в фильме появится больше «женской энергии». Это не удивительно, ведь в сценарии этого фильма все главные роли займут актрисы.

Автором сценария выступила Кристиана Ходсон, с которой Робби работала в фильме «Хищные птицы». По словам актрисы, ее привлекает все, что делает Ходсон.

В новой ленте Робби не будет продюсером и не собирается вмешивается в процесс создания сценария, а только предвкушает отличный результат, отмечает Collider.

Новая лента никак не относится к перезапуску франшизы «Пиратов», где сценаристом и автором являются Тед Эллиот и Крейг Мазина. Вместе с тем, продюсером обеих картин выступает Джерри Брукхаймер.

