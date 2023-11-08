«Радиоточка НСН» разыграет книгу Андрея Князева «Сказочный мир шута»

Телеграм-канал «Радиоточка НСН» вместе с издательством АСТ разыгрывает среди подписчиков уникальную книгу лидера группы «КняZz» Андрея Князева «Сказочный мир шута».

Там вы найдете не только нарисованные Князем обложки культовых альбомов «Короля и Шута», но и наброски героев песен, пейзажи и комиксы, а также узнаете истории, стоявшие за образами Головы-пня, Крокозябра, Попугаееда и другими персонажей вселенной «КиШ».

С 30 ноября по 3 декабря в Гостином дворе пройдет Международная ярмарка интеллектуальной литературы, где эту книгу и другие новинки можно будет потрогать руками на стенде «АСТ нонфикшн».

Условия розыгрыша ищите в телеграм-канале «Радиоточка НСН».

