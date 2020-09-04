Радио JAZZ представит онлайн-спектакли по Чехову, Есенину и Оффенбаху

В рамках осеннего сезона театральной программы «Выходные с «Большими гастролями-онлайн»», которую проводит Минкультуры РФ при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM, каждую субботу в сентябре будут организованы трансляции ведущих и региональных театров.

В репертуаре онлайн-гастролей на этот раз драмы, оперетты и комедии в постановке театров Рязани, Мичуринска и Усть-Илимска, а также факультета музыкального театра ГИТИСа. Сентябрь пройдёт под знаком русских и зарубежных классиков – Антона Чехова, Николая Гоголя, Сергея Есенина и Жака Оффенбаха.

Онлайн-спектакли начинаются в 19:00. 5 сентября зрители смогут посмотреть спектакль «Ах, Оффенбах!» по опереттам «Муж на пороге», «Яблоко раздора», «Свадьба при фонарях», «Дамы рынка». 12 сентября покажут «Яр» по повести Есенина, 19 сентября - «Три сестры» по пьесе Чехова, 26 сентября – спектакль «Игроки» по комедии Гоголя.

Подключиться к прямому эфиру трансляции можно будет На сайте Радио JAZZ 89.1 FM, на страницах «Больших гастролей» в соцсетях и на YouTube, а также на сайте БольшиеГастроли.РФ.

