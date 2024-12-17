Радио JAZZ начало вещание в Санкт-Петербурге

Радио JAZZ приступило к вещанию в Санкт-Петербурге. Уникальный плейлист радиостанции и произведения лучших российских и мировых джазовых исполнителей теперь доступны в Северной столице на частоте 96,4FM.

«Наша команда долго и упорно шла к тому, чтобы зазвучать в Санкт-Петербурге, и, наконец, это произошло. Джаз в этом городе – настоящий культ, и нам приятно стать его частью!», - сообщил НСН программный директор радиостанции Дмитрий Грошев.

Он назвал запуск Радио JAZZ в Санкт-Петербурге большим событием в истории радиоиндустрии: город славится не только единственной в стране джазовой филармонией, но и по праву считается колыбелью отечественных музыкальных традиций. В 2018 году Санкт-Петербург был выбран ЮНЕСКО мировой столицей джаза.

Санкт-Петербург стал юбилейным, десятым городом, в котором играет главная джазовая радиостанция страны.

