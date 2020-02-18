Радио JAZZ 89.1 FM приглашает на Ярмарку современного искусства ART RUSSIA и международный Арт-форум

Радио JAZZ 89.1 FM приглашает на крупнейшую Ярмарку современного искусства ART RUSSIA и международный Арт-форум. Они пройдут в Москве с 20 по 23 февраля в Гостином дворе. Там будут представлены более 80 российских художников, галерей и образовательных программ.

Синтез этих двух событий создаст новую арт–платформу, предназначенную для обмена опытом на высокопрофессиональном уровне и поддержки отечественной художественной среды. Спикерами и почетными гостями ярмарки станут: Эрве Микаэлоф (независимый арт-консультант и куратор Louis Vuitton Moët Hennessy, принадлежащей миллиардеру Бернару Арно ), Иоахим Писсарро (правнук известного французского художника Камиля Писсарро, личный биограф Джеффа Кунса), Кевин Эбош (ирландский концептуальный художник, прославившийся продажей фотографии «картофеля» за миллион евро и фотопортретами самых влиятельных людей Кремниевой долины) и многие другие.

Параллельно будут оглашены итоги первого в России конкурса современного короткометражного российского кино об искусстве ART RUSSIA FILM, а также представлен всероссийский проект Art Finance. Отдельное внимание заслуживает VR-музей исчезнувших картин - уникальный проект в виртуальной реальности генерального информационного агентства ярмарки РИА. Соорганизатором ярмарки ART RUSSIA выступает Корпорация «Синергия» — один из самых узнаваемых брендов в сфере российского образования.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

