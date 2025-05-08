Путин заявил о наращивании совместного кинопроизводства России и КНР

Россия и Китай наращивают совместное кинопроизводство. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.

«Мы вот с моим другом, с господином председателем в Казани об этом говорили, и работа идет. Хочу это с удовольствием отметить. В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм "Красный шелк", премьера которого была весьма успешной», - цитирует главу государства РИА Новости.

Путин выразил уверенность, что на экраны выйдет немало совместных картин, которые примут в России и Китае с большим интересом.

Ранее стало известно, что фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в КНР в сентябре 2025 года. Картину режиссера Андрея Волгина с Милошем Биковичем в главной роли выпустили на экраны в РФ 20 февраля, лента заработала 688,1 млн рублей.

