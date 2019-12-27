Путин выразил соболезнования родным и близким Волчек

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшейся в четверг народной артистки СССР Галины Волчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин поддерживал хорошие отношения с Вольчек и восхищался талантом артистки.

О смерти Вольчек, которая с 1989 года возглавляла театр "Современник", стало известно в четверг 26 декабря. Она скончалась в московской больнице от воспаления легких.

Датой прощания с Вольчек назначено 29 декабря. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище в Хамовниках.

