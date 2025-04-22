Путин выразил соболезнования после смерти Церетели
Президент РФ Владимир Путин глубокие соболезнования после смерти главы Российской академии художеств Зураба Церетели. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В своей телеграмме глава государства отметил, что Церетели - это выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры, посвятивший себя подвижническому служению искусству.
«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования», - заключил Путин.
Зураб Церетели умер 22 апреля в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Его помощник Сергей Шагулашвили заявил, что скульптора похоронят 26 апреля в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru