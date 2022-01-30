Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Куравлева

«Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли - его редкий комедийный талант и мастерство импровизации. Многие годы кинофильмы с участием Леонида Вячеславовича создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год», - отметил глава кабмина в памятной телеграмме.

«Леонида Вячеславовича Куравлева больше нет с нами, но его звездные роли навсегда останутся в памяти и в сердцах людей», - подчеркнул Мишустин. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве в родственном захоронении. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры.

