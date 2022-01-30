Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Куравлева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Актер скончался на 86-м году жизни, напоминает пресс-служба кабмина.

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«Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлева. В любой роли - его редкий комедийный талант и мастерство импровизации. Многие годы кинофильмы с участием Леонида Вячеславовича создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год», - отметил глава кабмина в памятной телеграмме.

«Леонида Вячеславовича Куравлева больше нет с нами, но его звездные роли навсегда останутся в памяти и в сердцах людей», - подчеркнул Мишустин. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве в родственном захоронении. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры.

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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:СмертьАктерСоболезнованияМихаил Мишустин
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