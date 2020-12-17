Путин рассказал, какие сказки читает внукам

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что читает внукам книги Самуила Маршака. В частности, он назвал его произведение «Теремок».

Так президент ответил на вопрос о том, какие произведения он читает своим внукам.

Путин добавил, что также читает детям русские сказки. Он назвал их «очень хорошими».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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