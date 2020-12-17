Путин рассказал, какие сказки читает внукам
17 декабря 202016:12
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что читает внукам книги Самуила Маршака. В частности, он назвал его произведение «Теремок».
Так президент ответил на вопрос о том, какие произведения он читает своим внукам.
Путин добавил, что также читает детям русские сказки. Он назвал их «очень хорошими».
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru