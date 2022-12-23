Путин наградил певицу Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин вручил народной артистки России Надежде Бабкиной орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, сообщается на сайте Кремля.

В указе говорится, что Бабкина удостоена награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

Надежда Бабкина народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, исследователь народной песни, педагог. Она является депутатом Мосгордумы, а также возглавляет театр "Русская песня".

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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