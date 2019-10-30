Путин наградил Дунаевского орденом Почёта
Композитор Максим Дунаевский награждён орденом Почета. Указ президента Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии отмечен государственной наградой за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», поздравление Дунаевскому уже направила министр культуры Московской области Елена Харламова. Она пожелала мастеру вдохновенного труда, творческого долголетия, а также успехов всему коллективу филармонии.
Максим Дунаевский был назначен художественным руководителем подмосковной филармонии в Красногорске в 2015 году. Как признаётся сам композитор, доверие областного зрителя получить было непросто, поскольку большинство привыкли посещать концерты в самой столице. Однако в итоге, доверие областного зрителя удалось завоевать.
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