Путин допустил привлечение 10 тысяч человек в программу «Земский работник культуры»

По программе «Земский работник культуры» в регионы России может быть привлечено более 10 000 человек. О таких перспективах рассказал президент РФ Владимир Путин. На встрече с деятелями культуры в Тверской области глава государства отметил, что молодые и подготовленные кадры помогут в реализации культурных проектов в деревнях, сёлах и малых городах страны.

«Сейчас аккуратненько этот первый шаг сделаем, а потом будем двигаться дальше. Надеюсь, что около 10 тысяч человек мы в отрасль сможем привлечь людей – современных, подготовленных, после соответствующих специализированных учебных заведений», – сказал Путин.

Глава государства также отметил, что для молодых специалистов, которые будут работать по программе «Земский работник культуры», будет разработана и внедрена система доплат.

«Надо будет ещё посмотреть, хотя бы начать эту работу, связанную с подъёмными для работников культуры, а потом прикинуть, что ещё нужно сделать дополнительно, для того чтобы поддержать тех, кто в отрасли уже трудится. Кроме того, нужно, безусловно, уделить необходимое внимание материально-техническому состоянию учреждений», - подчеркнул президент.

Путин также не исключил, что в число пользователей «Пушкинской карты» будут включены другие возрастные категории. Он указал на то, что в настоящее время из 13 млн доступных карт российскими школьниками и студентами оформлено 10 млн.

По мнению президента, сфера культуры играет важнейшую роль в развитии страны, способствуя сохранению ценностей и воспитанию подрастающего поколения.

