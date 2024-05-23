Путин: Дни культуры Бахрейна пройдут в России в этом году

О проведении дней культуры Бахрейна в России в 2024 году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с королём Бахрейна в Москве, передает ТАСС.

Кадыров встретился с королем и наследным принцем Бахрейна

По его словам, в ответ в 2025 году на берега Персидского залива отправятся российские творческие коллективы и выставки в рамках фестиваля «Русские сезоны».

Путин отметил, что между РФ и Бахрейном развиваются и другие гуманитарные контакты, прежде всего в сфере образования и науки.

«И здесь тоже есть хорошие перспективы», — добавил президент.

Ранее в Москву с официальным визитом прибыл король Бахрейна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КремльПереговорыКультураВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры