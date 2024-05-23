Путин: Дни культуры Бахрейна пройдут в России в этом году

По его словам, в ответ в 2025 году на берега Персидского залива отправятся российские творческие коллективы и выставки в рамках фестиваля «Русские сезоны».

Путин отметил, что между РФ и Бахрейном развиваются и другие гуманитарные контакты, прежде всего в сфере образования и науки.

«И здесь тоже есть хорошие перспективы», — добавил президент.

Ранее в Москву с официальным визитом прибыл король Бахрейна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

