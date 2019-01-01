Культура

Пускепалису предложили возглавить ярославский театр Волкова

12 июля20:18

Заместитель художественного руководителя МХАТа имени Горького Сергей Пускепалис сообщил, что с ним идут обсуждения о возможном художественном руководстве Ярославским театром драмы имени Волкова.

Пускепалис пока думает над возможностью возглавить театр, сообщает Интерфакс.

Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова — старейший драматический театр России, основанный в 1750 году. Комплекс зданий расположен в центре Ярославля на площади Волкова, 1.

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ФОТО: yarreg.ru
ТЕГИ:Театры