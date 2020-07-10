Пушков объяснил, каким артистам следует запретить въезд в Россию

Российский сенатор Алексей Пушков прояснил свою позицию по поводу санкций в отношении артистов, критикующих Россию. По его словам, необходимо запретить въезд в страну зарубежным представителям эстрады, которые «делают деньги в России, а затем поливают на грязью».

Пушков написал в «Твиттере», что тем самым их можно приравнять к политикам, враждебным по отношению к России. Он при этом подчеркнул, что говорит не об отечественных артистах, эмигрировавших за границу и выступающих с критикой.

Как напоминает Ura.ru, ранее Пушков раскритиковал грузинскую певицу Нину Катамадзе, посчитав лицемерными её слова о любви к России. Раньше она заявляла, что «терпеть не может» Россию, а теперь ей, по-видимому, захотелось вернуться на российскую сцену, полагает сенатор.

