«Пушкинскую карту» для культурного досуга получили более 4,5 млн человек
К программе «Пушкинская карта» присоединились более пяти тысяч учреждений культуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
О том, что к программе «Пушкинской карты» уже присоединились более 4,5 млн человек и свыше 5 тысяч учреждений культуры, председатель правительства рассказал в ходе своего выступления в Госдуме.
«Карту уже оформили свыше 4,5 млн с ребят. К участию в программе присоединились более 5 тысяч театров, музеев, филармоний и библиотек», - оценил достижения проекта премьер.
По словам Мишустина, только за март покупки билетов по карте составили 1 млрд рублей. Министр культуры Ольга Любимова назвала «Пушкинскую карту» вызовом для учреждений культуры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Фальков: Минобрнауки работает над введением цифровых дипломов
- Матвиенко заявила, что российская экономика находится в безопасности
- Мишустин заявил, что Россию невозможно «отменить»
- Посольство РФ в Эстонии требует освободить журналистку Черышеву
- Международные резервы РФ за неделю увеличились на $2,1 млрд
- Мурашко заявил, что существует вероятность новой волны коронавируса
- Мишустин: российский аналог AppStore и Google Play появится летом
- Yle: Из-за антироссийских санкций Финляндия осталась без древесины
- СМИ: в Италии неизвестные залили красной краской бассейн виллы Соловьева
- Сергей Шнуров стал официальным голосом ТНТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru