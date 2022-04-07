«Пушкинскую карту» для культурного досуга получили более 4,5 млн человек

К программе «Пушкинская карта» присоединились более пяти тысяч учреждений культуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

О том, что к программе «Пушкинской карты» уже присоединились более 4,5 млн человек и свыше 5 тысяч учреждений культуры, председатель правительства рассказал в ходе своего выступления в Госдуме.

«Карту уже оформили свыше 4,5 млн с ребят. К участию в программе присоединились более 5 тысяч театров, музеев, филармоний и библиотек», - оценил достижения проекта премьер.

По словам Мишустина, только за март покупки билетов по карте составили 1 млрд рублей. Министр культуры Ольга Любимова назвала «Пушкинскую карту» вызовом для учреждений культуры.

