Пушкинский заповедник привёз в Индию выставку раритетных открыток
Музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» в Псковской области привёз в Индию две выставки, тематика которых посвящена отражению жизни и творчества русского поэта. Экспозиция состоит из открыток разных годов XX века, а также почтовых карточек, которые были присланы в музей за последние десятилетия со всего мира, передаёт ТАСС.
Речь идёт о новогодних и рождественских поздравительных отправлениях. Выставка открылась в Русском доме в городе Ченнай (ранее Мадрас) – столице штата Тамилнад на востоке страны. Так также представлены работы, которые победили в конкурсе самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством».
Музей-заповедник «Михайловское» находится в посёлке Пушкинские горы, он считается памятником русской культуры мирового масштаба. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там каждый год проводятся Дни пушкинской поэзии и русской культуры. На территории заповедника существуют 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушкинский заповедник привёз в Индию выставку раритетных открыток
- СМИ: Власти Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
- В России появится официальный реестр блогеров в Telegram
- Гладков: Житель Белгородской области был ранен в результате атаки дрона ВСУ
- На Украине посетовали на дефицит энергетиков
- Латвия принудительно выселит более 1,2 тысяч россиян
- В Дагестане без света остались более 90 тысяч жителей
- Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
- Решение Фадеева исключить Ионову из проекта «Глюк’oZa» назвали хайпом
- Участники «Маяковских чтений» получили до семи лет колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru