Пушкинский заповедник привёз в Индию выставку раритетных открыток

Музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» в Псковской области привёз в Индию две выставки, тематика которых посвящена отражению жизни и творчества русского поэта. Экспозиция состоит из открыток разных годов XX века, а также почтовых карточек, которые были присланы в музей за последние десятилетия со всего мира, передаёт ТАСС.

Речь идёт о новогодних и рождественских поздравительных отправлениях. Выставка открылась в Русском доме в городе Ченнай (ранее Мадрас) – столице штата Тамилнад на востоке страны. Так также представлены работы, которые победили в конкурсе самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством».

Музей-заповедник «Михайловское» находится в посёлке Пушкинские горы, он считается памятником русской культуры мирового масштаба. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там каждый год проводятся Дни пушкинской поэзии и русской культуры. На территории заповедника существуют 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения.

