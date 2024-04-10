«Просто шок»: Режиссер рассказала о реакции в Италии на фильм про Донбасс
Документальный фильм RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» вызвал большой интерес у зрителей в Италии. Об этом рассказала режиссер и продюсер ленты Татьяна Борщ в беседе с RT.
«Картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», — отметила Борщ.
Режиссер подчеркнула, что документальный фильм доступно и четко показывает всю историю противостояния в Донбассе.
«И видеоматериал там тот, который в принципе нельзя опровергнуть», — указала продюсер.
Премьерный показ документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» состоялся в Риме на минувшей неделе. В Евросоюзе впервые презентовали картину о специальной военной операции. Далее документальную ленту покажут еще в трех итальянских городах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине заявили о повреждении энергообъектов в Одессе и Николаевской области
- Дрон ВСУ атаковал село Вознесеновка под Белгородом
- Возле «Крокус Сити Холла» убрали стихийный мемориал
- Пуск ракеты «Ангара-А5» вновь отменили
- Вертолет Ми-24 рухнул в Черное море
- Прокурор оспорил условный срок для водителя, сбившего поэта Рубинштейна
- В Донском войске отреагировали на обыски в музее о казаках-борцах с большевиками
- В Запорожье задержали готовившего теракт агента СБУ
- «Мастер и Раскольников»: Булгаков и Достоевский оказались любимцами школьников
- В ходе рейда против незаконной миграции в Москве выявили больше 6 тысяч нарушений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru