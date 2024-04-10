«Просто шок»: Режиссер рассказала о реакции в Италии на фильм про Донбасс

Документальный фильм RT Documentary «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» вызвал большой интерес у зрителей в Италии. Об этом рассказала режиссер и продюсер ленты Татьяна Борщ в беседе с RT.

«Картина вызвала очень большой интерес у итальянцев. У них, как мне говорили, был просто шок от того, что они практически лишены всякой информации», — отметила Борщ.

Режиссер подчеркнула, что документальный фильм доступно и четко показывает всю историю противостояния в Донбассе.

«И видеоматериал там тот, который в принципе нельзя опровергнуть», — указала продюсер.

Премьерный показ документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» состоялся в Риме на минувшей неделе. В Евросоюзе впервые презентовали картину о специальной военной операции. Далее документальную ленту покажут еще в трех итальянских городах.

