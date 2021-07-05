Прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля
Секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин заявил, что прощание с советским и российским режиссёром Владимиром Меньшовым состоится 8 июля, сообщает ТАСС.
По его словам, мероприятие пройдёт в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
Калинин добавил, что, по предварительной информации, похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Владимира Меньшова, сообщает RT.
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