Прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля

Секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин заявил, что прощание с советским и российским режиссёром Владимиром Меньшовым состоится 8 июля, сообщает ТАСС.

По его словам, мероприятие пройдёт в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Калинин добавил, что, по предварительной информации, похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Владимира Меньшова, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьПрощаниеРежиссерВладимир Меньшов
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