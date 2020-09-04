Прощание с Борисом Клюевым проходит в Малом театре

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым проходит в Москве в Государственном академическом Малом театре. Гроб с телом покойного установлен в окружении цветов на сцене. Популярный актёр умер 1 сентября в возрасте 76 лет. Последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Накануне на сцене Малого театра прошёл премьерный спектакль, в котором на сцену должен был выйти Борис Клюев. Это «Маскарад» Андрея Житинкина.

Проводить Клюева в последний путь пришли его поклонники, друзья и коллеги. У входа в театр сформировалась очередь. В зал пускают только в масках, отмечает RT.

Борис Клюев отдал Малому театру более полувека, он пришёл в него в 1969 году сразу после окончания театрального училища имени Щепкина. Он сыграл более чем в 60 разных постановках. Актёр также широко известен в качестве киноактера. Популярность он получил по роям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», телесериал «Воронины».

Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище, уточняет Газета.ру.

