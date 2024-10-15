Проекты Бертмана, Образцовой и Полунина отметили московской премией «Арт-платформа»

Лауреаты премии правительства Москвы в области исполнительских искусств «Арт-платформа» объявили в столице. Об этом сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Награду вручили впервые, отметив государственные и частные организации и проекты. Торжественная церемония награждения прошла в пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже, руководитель которого Дмитрий Бикбаев выступил инициатором создания мероприятия.

Как отметила Сергунина, на премию было подано свыше 200 заявок.

«Они принимались в 12 номинациях, включая "Событие", "Мультимедиа", "Кросс-проект" и "Киноспектакль". Поздравляем победителей!» — рассказала вице-мэр.

Так, в категории «Кросс-проект» оценивали сочетающие несколько видов искусства творческие программы. Награду в этой номинации получил спектакль «Я — Сергей Образцов» режиссера Екатерины Образцовой, внучки легендарного кукольника. Победителем номинации «Событие» стал первый фестиваль «Вахтангов. Путь домой», объединивший театры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Донецка, Омска, Архангельска.

Награду в категории «Мультимедиа» завоевал драматический балет режиссера Сергея Полунина «Мастер и Маргарита». Лучшим киноспектаклем стал фильм-опера Дмитрия Бертмана «Пиковая дама», лучшим мультижанровым проектом признано театрально-цирковое шоу «Антигравитация» Андрея Кольцова.

Также были объявлены лауреаты в других номинациях, в том числе «Культпросвет» и «Менеджер года» и других, обладатели двух специальных призов от партнеров и премии инвесторам за вклад в развитие частных проектов. Список победителей размещен на сайте «Арт-платформы».

В экспертный совет премии вошли деятели искусства (режиссеры, актеры, музыканты, художники, хореографы и другие), предприниматели и журналисты, в том числе главный режиссер Российского академического молодежного театра Марина Брусникина, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Шульев.

