Решение Фадеева исключить Ионову из проекта «Глюк’oZa» назвали хайпом
Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова давно переросла мультяшный проект «Глюкоза», рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
По его словам, артистка хорошо известна зрителям под настоящим именем и давно пишет свои песни. Если музыкальный продюсер Максим Фадеев заберет у нее имя, она сможет продолжить карьеру и не потеряется в информационном пространстве.
«Я думаю, эта история похожа на хайп со стороны Фадеева — воспользоваться данной вечеринкой», - добавил Рудченко.
Ранее Фадеев сообщил, что перезапустит проект «Глюкоза» без Чистяковой-Ионовой. Исключить артистку он решил после участия певицы в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России появится официальный реестр блогеров в Telegram
- На Украине посетовали на дефицит энергетиков
- Латвия принудительно выселит более 1,2 тысяч россиян
- В Дагестане без света остались более 90 тысяч жителей
- Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
- Решение Фадеева исключить Ионову из проекта «Глюк’oZa» назвали хайпом
- Участники «Маяковских чтений» получили до семи лет колонии
- Два человека пострадали при стрельбе на стройке в Якутске
- Путину доложили о росте производства танков в семь и снарядов в 50 раз
- Минобороны: Система ПВО уничтожила три штурмовика ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru