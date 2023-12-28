Решение Фадеева исключить Ионову из проекта «Глюк’oZa» назвали хайпом

По его словам, артистка хорошо известна зрителям под настоящим именем и давно пишет свои песни. Если музыкальный продюсер Максим Фадеев заберет у нее имя, она сможет продолжить карьеру и не потеряется в информационном пространстве.

«Я думаю, эта история похожа на хайп со стороны Фадеева — воспользоваться данной вечеринкой», - добавил Рудченко.

Ранее Фадеев сообщил, что перезапустит проект «Глюкоза» без Чистяковой-Ионовой. Исключить артистку он решил после участия певицы в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, передает «Радиоточка НСН».



