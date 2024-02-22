Продюсер объяснил, почему уехавшие артисты не будут востребованы за рубежом
Артисты российского шоу-бизнеса, эмигрировавшие за рубеж, не будут востребованы за пределами России, заявил сценарист и продюсер Виктор Кинн.
В беседе с NEWS.ru он рассказал о том, что на Западе ценят инструменталистов русской школы, однако там другая песенная культура.
«Все уже вернулись назад. И Вилли Токарев, и Шуфутинский, и Успенская. Потому что на Западе дальше, чем в русскоязычные рестораны, не пустят. Допустим, иностранец — как он должен понять песню Макаревича «Рыбка в банке»? Или «Новый поворот»? Для них это непонятно ни по смыслу, ни по мелодике», - пояснил Кинн.
Продюсер добавил, что именно творческая невостребованность заставляет тех, кто покинул Россию после начала СВО, делать громкие заявления. По его словам российские артисты сегодня не могут привыкнуть к тому, что вместе с большими гонорарами они потеряли также статус и привычный уровень жизни.
Ранее в турецком Кемере отменили концерт рок-группы «Би-2». Четырехдневный фестиваль «Каникулы с Би-2» должен был состояться в конце апреля в отеле Marti Myra. Билеты с проживанием стоили от 289 до 379 тысяч рублей на все дни, напоминает «Радиоточка НСН».
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