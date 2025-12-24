Продюсер Фадеев планирует открыть школу в Китае

Певец, композитор и продюсер Максим Фадеев планирует открыть в Китае филиал своей музыкальной школы. Об этом музыкант сообщил в интервью ТАСС.

«По Китаю - там в течение двух лет я планирую открывать филиал своей музыкальной школы», - отметил Фадеев.

По его словам, он также планирует развивать в КНР группу Serebro.

Ранее Максим Фадеев выпустил на стриминговых сервисах несколько своих старых композиций, которые до этого не были доступны официально, пишет Ura.ru.

ФОТО: Архив музыкального лейбла MALFA/предоставлено артистом
