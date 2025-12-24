Продюсер Фадеев планирует открыть школу в Китае
24 декабря 202508:40
Певец, композитор и продюсер Максим Фадеев планирует открыть в Китае филиал своей музыкальной школы. Об этом музыкант сообщил в интервью ТАСС.
«По Китаю - там в течение двух лет я планирую открывать филиал своей музыкальной школы», - отметил Фадеев.
По его словам, он также планирует развивать в КНР группу Serebro.
Ранее Максим Фадеев выпустил на стриминговых сервисах несколько своих старых композиций, которые до этого не были доступны официально, пишет Ura.ru.
