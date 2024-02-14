Продажи книг Стивена Кинга в России упали на 22% за год

Объёмы реализации романов Стивена Кинга в России по итогам 2023 года сократились на 22%. Такую статистику обнародовала издательская группа «Эксмо-АСТ». Там отметили, что американский писатель потерял статус одного из самых продаваемых авторов в РФ.

Падение продаж связывают с отказом автора бестселлеров от заключения новых контрактов с российскими издательствами. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», такое решение стало реакцией Кинга на начало Москвой спецоперации на Украине.

Исходя из данным Российской книжной палаты, Стивен Кинг опустился на седьмое место в рейтинге самых издаваемых авторов с совокупным тиражом в 400,9 тысяч экземпляров. Лидерами по итогам года стали автор молодёжных романов Анна Джейн (Анна Потапкина) (874,3 тыс. экземпляров), Федор Достоевский (858 тыс. экземпляров) и Агата Кристи (628 тыс. экземпляров).

По данным «Эксмо-АСТ», объем коммерческого книжного рынка, без учета учебников, в 2023 году вырос на 9% до 94 миллиарда рублей в денежном выражении. В единицах экземпляров рост составил 3% - 231 миллион.

