Фильм «Волшебник изумрудного города» заработал в прокате более 1 млрд рублей
Фэнтезийный фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» собрал в российском кинопрокате более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Отмечается, что к утру 3 января кинолента заработала 1 208 983 608 рублей.
Картина «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вышла на большие экраны 1 января. Режиссером фильма по мотивам сказки Александра Волкова выступил Игорь Волошин. Главные роли в фэнтези-блокбастере сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Евгений Чумак, Светлана Ходченкова.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН допустил, что сказка «Волшебник изумрудного города» соберет в кинопрокате до 4 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru