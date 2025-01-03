Фильм «Волшебник изумрудного города» заработал в прокате более 1 млрд рублей

Фэнтезийный фильм «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» собрал в российском кинопрокате более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Отмечается, что к утру 3 января кинолента заработала 1 208 983 608 рублей.

Картина «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вышла на большие экраны 1 января. Режиссером фильма по мотивам сказки Александра Волкова выступил Игорь Волошин. Главные роли в фэнтези-блокбастере сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Евгений Чумак, Светлана Ходченкова.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН допустил, что сказка «Волшебник изумрудного города» соберет в кинопрокате до 4 млрд рублей.

