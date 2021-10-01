Президент России наградил виолончелиста Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством»
Народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени по решению президента России Владимира Путина. Текста указа находится на официальном портале правовых актов.
Музыканту вручили награду с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». В тексте документа отмечается, что Ролдугин также является художественным руководителем петербургского «Дома музыки», который был основан по его предложению в 2006 году. В этом году виолончелисту исполнилось 70 лет.
Ролдугин сотрудничает с многими российскими оркестрами, проводит концертную деятельность в России и за рубежом, участвует в фестивалях, а также работает в жюри отечественных и международных конкурсов. Основанный им «Дом музыки» готовит молодых классических музыкантов к международным конкурсам.
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