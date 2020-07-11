Президент Путин поздравил Елену Камбурову с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Елену Камбурову с 80-летием. Он отметил, что самобытный талант актрисы и певицы позволил ей заслужить любовь поклонников. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемая Елена Антоновна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Самобытный талант, неповторимая и всегда узнаваемая манера исполнения песен позволили Вам добиться творческих успехов, снискать широкое профессиональное признание, но главное – заслужить искреннюю любовь ценителей поэзии и музыкального искусства», - сказано в поздравлении резидента страны.

Владимир Путин пожелал исполнительнице благополучия и здоровья.

Елена Камбурова – народная артистка России, лауреат Международной премии Станиславского (2013), театральной премии «Хрустальная Турандот» (2015) и многих других. Она основала Московский театр музыки и поэзии и является его художественным руководителем. В ее исполнении запомнились песни к фильмам «Раба любви», «Дульсинея Тобосская», «Небеса обетованные», «Нас венчали не в церкви», «Приключения Электроника», «Однажды двадцать лет спустя», «Гардемарины, вперед!» и других. Голос Камбуровой звучал в песне «Мальчишки и девчонки» для киножурнала «Ералаш», а в 1988 году – в колыбельной «Спи, моя радость, усни» программы «Спокойной ночи, малыши».

