«Претензии не к Бузовой»: Милонов раскрыл детали ограничений для образов артистов

Организаторы мероприятий должны устанавливать правила для артистов по их внешнему виду, при этом многие исполнители уже сами отказались от эпатажа, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

«Была неловкая ситуация, когда Ольга Бузова выступала в том виде, в котором она всегда выступает. Здесь претензии не к Бузовой. Но сейчас мы просто начинаем рассуждать о том, что организаторы могут устанавливать правила, по которым есть рекомендации по внешнему виду. Есть возможность написать, что внешность не должна быть эпатажной. Даже Филипп Киркоров пришел к тому, что его вокальные данные гораздо ценнее перьев, которые могут торчать из любых частей тела. Ошибся дверкой пару раз и все нормально, перья улетели, стало все замечательно. У нас эстрада превратилась в демонстрацию купальников, а не голоса. Выключайте вашу фонограмму и пойте, если вы поете», - отметил он.

По его словам, Госдума не разрабатывает законопроект о дресс-коде для артистов, но рекомендации должны быть.

В последнее время артисты зачастую переходят грань в своих сценических образах, что недопустимо на концертах для широкой аудитории, заявил ранее звездный стилист Александр Белов «Радиоточке НСН».

