Премьеру фильма Познера «Турецкая тетрадь» перенесли

Премьеру документального многосерийного фильма журналиста Владимира Познера «Турецкая тетрадь» на Первом канале перенесли. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Ранее стало известно, что в новом сезоне на Первом канале состоится премьера нового проекта Познера, напоминает RT. Как ожидалось, показ фильма начнется 7 октября.

«Сегодня вечером состоится премьера фильма, посвященного предстоящему саммиту БРИКС», — указывает Первый канал.

Показ «Турецкой тетради» стартует с 14 октября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Первый КаналВладимир Познер

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