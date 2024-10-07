Премьеру фильма Познера «Турецкая тетрадь» перенесли
7 октября 202411:41
Премьеру документального многосерийного фильма журналиста Владимира Познера «Турецкая тетрадь» на Первом канале перенесли. Об этом сообщила пресс-служба вещателя.
Ранее стало известно, что в новом сезоне на Первом канале состоится премьера нового проекта Познера, напоминает RT. Как ожидалось, показ фильма начнется 7 октября.
«Сегодня вечером состоится премьера фильма, посвященного предстоящему саммиту БРИКС», — указывает Первый канал.
Показ «Турецкой тетради» стартует с 14 октября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru