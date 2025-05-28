Премьерой оперы Родиона Щедрина в Москве завершится фестиваль «Золотая Маска»
Премьерой оперы композитора Родиона Щедрина «Не только любовь» на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко 2 июня завершится в Москве фестиваль Российской национальной театральной премии «Золотая Маска», сообщили в пресс-службе премии.
Спектакль в конкурсе оперных постановок номинирован на получение «Золотой Маски» за «Лучший спектакль», за «Лучшую работу дирижера» (Феликс Коробов) и за «Лучшую работу режиссера» (Евгений Писарев). В этом году имена победителей в номинациях назовут во время торжественной церемонии, которая пройдет 26 июня в новом здании Театра имени Галиасгара Камала в Казани.
Ранее стало известно, что более 90 спектаклей вошли в лонг-лист «Золотой Маски», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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