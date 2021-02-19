Премьера кросс-медийного фильма «Слепок» пройдет 31 марта

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva и Aksenov Family Foundation совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 31 марта проведут премьеру фильма «Слепок».

Затем фильм выйдет в широкий прокат и появится на онлайн-платформах.

Фильм «Слепок» — это кросс-медийное произведение, объединяющее изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино.

На фоне коллекции слепков памятников мировой культуры Пушкинского музея прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России, лауреат Госпремии РФ Диана Вишнёва и другие артисты с помощью хореографии осмысляют исторические сюжеты европейской цивилизации. В фильме танец вписывается в объекты экспозиции залов Пушкинского музея, музыка дополняет это сочетание. Музыкальные произведения созданы такими современными российскими композиторами, как Марк Булошников, Александр Хубеев и Дарья Звездина. К работе над фильмом привлечены хореографы, которые в разные года стали финалистами конкурса Context. Diana Vishneva.

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva существует с 2013 года и включает зарубежные и российские постановки, кинопоказы, лекции, дискуссии и мастер-классы.

