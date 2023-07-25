Премьера фильма «Родина моей Родины» состоится 28 июля

Всероссийская премьера фильма «Родина моей Родины» о Херсонесе Таврическом сразу в нескольких форматах состоится в День Крещения Руси — 28 июля. Мероприятие пройдет при поддержке Патриаршего совета по культуре. Он будет транслироваться на площадке обновленного музея-заповедника «Херсонес Таврический», почти по всем севастопольским и крымским телеканалам и в исторических парках «Россия — Моя история». В тот же день состоится цифровая премьера фильма в официальном сообществе фонда «Моя история». Предполагается, что фильм увидят свыше пяти млн человек.

«Родина моей Родины» — первый фильм о древнем городе, где многовековая история перекликается с 3D-реконструкцией быта и архитектуры, анимации и актерской игры. Экспертами выступили российские ученые мирового уровня. Фильм повествует о трагедии и возрождении обители минувших веков. При создании фильма были применены новейшие компьютерные и научные достижения, картина стала новым словом в документально-историческом кинематографе. Здесь использовались съемки новейших археологических находок, обнаруженных археологами в ходе беспрецедентных по масштабу раскопок, финансируемых фондом «Моя история». Найденные артефакты еще нескоро попадут в музеи, им предстоит научная и инвентарная обработка, а также реставрация. Однако миллионы зрителей смогут увидеть их в фильме.

В работе над фильмом были задействованы десятки экспертов: поисковики, историки, писатели, реконструкторы, музыканты, композиторы и костюмеры. В основе картины «Родина моей Родины» — тысячи научных разработок и документальных свидетельств.

Как отметил директор фонда «Моя история» Иван Есин, фильм был создан по благословению Митрополита Тихона (Шевкунова) в рамках исполнения поручения российского лидера Владимира Путина о популяризации Херсонеса Таврического как культурного, исторического и духовного истока России. Он выразил уверенность, что «Родина моей Родины» займет особую нишу в медиатеке посвященных Херсонесу Таврическому проектов, а найденные в результате раскопок предметы станут памятниками культуры мирового значения и станут частью будущего историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

