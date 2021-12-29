«Предрассудки и африканский юмор»: Ирина Прохорова представила главные книжные хиты 2021 года

Пастуро рассказал читателям, что «розовый цвет для девочек» придумали коммерсанты, Эппле научил принятию прошлого, а Стесин представил «африканскую версию» Довлатова.

Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», литературовед Ирина Прохорова под Новый год рассказала читателям Telegram-канала «Радиоточка НСН» о трех новых книгах, которые произвели на нее большое впечатление в году уходящем.

2

Мишель Пастуро. «Желтый. История цвета»

«Один из самых интересных и успешных культурных проектов – издание пяти томов книг известного французского исследователя культуры Мишеля Пастуро. В рамках проекта "История цвета» ("Histoire d'une couleur") он написал пять книг – "Красный", "Зеленый", "Черный", "Синий" и последний том – "Желтый" ("Jaune. Histoire d'une couleur"). Популярность этих книг в России оказалась намного больше, чем в самой Франции. Людям интересно, как менялось представление о цветах, иногда кардинально с течением времени, что символизируют цвета в разных культурах, как по ним понять социальный статус человека», - рассказала Прохорова.

По ее словам, через эти книги Пастуро можно много понять о нас сегодняшних и о системе предрассудков.

«Самый известный пример – это, когда рождается младенец, мальчикам покупают голубые вещи, а девочкам розовые. Нам кажется, что это старинная традиция, а на самом деле это возникло только после Второй мировой войны, это был маркетинговый ход одной из западных компаний, и это прижилось. Много лет до этого розовый цвет считался мужским, потому что это оттенок красного, который ассоциируется с властью, статусом и с мужским началом. Еще один прекрасный пример – история черного цвета. До эпохи Королевы Виктории черный не был универсальным цветом траура, а скорее, был цветом статуса. Сделать хороший черный цвет было очень дорого, красители были дорогие, и только с промышленной революцией и химическими красителями черный стал доступен для всех», - отметила издатель.

3

Николай Эппле. «Неудобное прошлое»

Прохорова также посоветовала «несомненный бестселлер», отмеченный премией «Просветитель», книгу Николая Эппле «Неудобное прошлое».

«Это "пионерская" книга не только для России, но и для западно-европейской культуры. Она о том, как и что помнить из тяжелого прошлого ХХ века. Это болезненная тема для нас. В России думают, что все с прошлым разобрались, одни мы, несчастные, не можем примириться. А Эппле показывает сравнительную историю проблем памяти, там присутствуют Аргентина, Испания, Португалия, Германия и даже Япония. Книга показывает, что это проблема общая и пока нет рецепта достижения гражданского мира для стран, в которых происходили коллизии внутри общества – гражданские войны, репрессии и другие страшные вещи. Эта книга имеет очень большой успех, ее читают, обсуждают. Я бы очень рекомендовала ее всем. При этом она написана без излишней эмоциональности, без защиты или обвинений, здесь включен регистр историка, показывающего драму и трагедию других стран, и способ рационального мышления», - отметила литературовед.

4

Александр Стесин. «Африканская книга»

Третья книга, которая произвела большое впечатление на Ирину Прохорову, это «Африканская книга» известного прозаика Александра Стесина.

«Когда он был ребенком, еще при советской власти, родители эмигрировали в Америку, он стал врачом, но при этом блестяще пишет. У нас много книг, связанных с эмиграцией, но уникальность голоса Стесина в том, что он эту ностальгию переплавил в позитивные качества. По линии "Врачей без границ" он ездил в Африку и лечил там людей. Он и его лирический герой изучали африканские языки. И это - поразительный опыт человека, который может увидеть нечто сходное и похожее совсем в других культурах, с уважением и интересом на это смотрит и открывает совсем другие миры и новую оптику зрения, дающую нам позитивный опыт. Это невероятно живая, интересная и написанная с юмором книга», - рассказала издатель.

При этом она посоветовала читателям «Радиоточки НСН» читать больше оптимистичных книг, сравнив Стесина с Сергеем Довлатовым.

«У нас действительно мало оптимистических книг. Почему, например, так любят Довлатова? Потому что часть его книг, даже связанных с эмиграцией, не страдает "надрывом". И я бы очень посоветовала книжку Стесина, которая и увлекательная, и веселая, и глубокая, и дающая представление о том, сколько в этом мире есть возможностей, о которых мы даже не знаем», - заключила Прохорова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛитератураКниги
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