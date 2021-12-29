«Предрассудки и африканский юмор»: Ирина Прохорова представила главные книжные хиты 2021 года
Пастуро рассказал читателям, что «розовый цвет для девочек» придумали коммерсанты, Эппле научил принятию прошлого, а Стесин представил «африканскую версию» Довлатова.
Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», литературовед Ирина Прохорова под Новый год рассказала читателям Telegram-канала «Радиоточка НСН» о трех новых книгах, которые произвели на нее большое впечатление в году уходящем.
Мишель Пастуро. «Желтый. История цвета»
«Один из самых интересных и успешных культурных проектов – издание пяти томов книг известного французского исследователя культуры Мишеля Пастуро. В рамках проекта "История цвета» ("Histoire d'une couleur") он написал пять книг – "Красный", "Зеленый", "Черный", "Синий" и последний том – "Желтый" ("Jaune. Histoire d'une couleur"). Популярность этих книг в России оказалась намного больше, чем в самой Франции. Людям интересно, как менялось представление о цветах, иногда кардинально с течением времени, что символизируют цвета в разных культурах, как по ним понять социальный статус человека», - рассказала Прохорова.
По ее словам, через эти книги Пастуро можно много понять о нас сегодняшних и о системе предрассудков.
«Самый известный пример – это, когда рождается младенец, мальчикам покупают голубые вещи, а девочкам розовые. Нам кажется, что это старинная традиция, а на самом деле это возникло только после Второй мировой войны, это был маркетинговый ход одной из западных компаний, и это прижилось. Много лет до этого розовый цвет считался мужским, потому что это оттенок красного, который ассоциируется с властью, статусом и с мужским началом. Еще один прекрасный пример – история черного цвета. До эпохи Королевы Виктории черный не был универсальным цветом траура, а скорее, был цветом статуса. Сделать хороший черный цвет было очень дорого, красители были дорогие, и только с промышленной революцией и химическими красителями черный стал доступен для всех», - отметила издатель.
Николай Эппле. «Неудобное прошлое»
Прохорова также посоветовала «несомненный бестселлер», отмеченный премией «Просветитель», книгу Николая Эппле «Неудобное прошлое».
«Это "пионерская" книга не только для России, но и для западно-европейской культуры. Она о том, как и что помнить из тяжелого прошлого ХХ века. Это болезненная тема для нас. В России думают, что все с прошлым разобрались, одни мы, несчастные, не можем примириться. А Эппле показывает сравнительную историю проблем памяти, там присутствуют Аргентина, Испания, Португалия, Германия и даже Япония. Книга показывает, что это проблема общая и пока нет рецепта достижения гражданского мира для стран, в которых происходили коллизии внутри общества – гражданские войны, репрессии и другие страшные вещи. Эта книга имеет очень большой успех, ее читают, обсуждают. Я бы очень рекомендовала ее всем. При этом она написана без излишней эмоциональности, без защиты или обвинений, здесь включен регистр историка, показывающего драму и трагедию других стран, и способ рационального мышления», - отметила литературовед.
Александр Стесин. «Африканская книга»
Третья книга, которая произвела большое впечатление на Ирину Прохорову, это «Африканская книга» известного прозаика Александра Стесина.
«Когда он был ребенком, еще при советской власти, родители эмигрировали в Америку, он стал врачом, но при этом блестяще пишет. У нас много книг, связанных с эмиграцией, но уникальность голоса Стесина в том, что он эту ностальгию переплавил в позитивные качества. По линии "Врачей без границ" он ездил в Африку и лечил там людей. Он и его лирический герой изучали африканские языки. И это - поразительный опыт человека, который может увидеть нечто сходное и похожее совсем в других культурах, с уважением и интересом на это смотрит и открывает совсем другие миры и новую оптику зрения, дающую нам позитивный опыт. Это невероятно живая, интересная и написанная с юмором книга», - рассказала издатель.
При этом она посоветовала читателям «Радиоточки НСН» читать больше оптимистичных книг, сравнив Стесина с Сергеем Довлатовым.
«У нас действительно мало оптимистических книг. Почему, например, так любят Довлатова? Потому что часть его книг, даже связанных с эмиграцией, не страдает "надрывом". И я бы очень посоветовала книжку Стесина, которая и увлекательная, и веселая, и глубокая, и дающая представление о том, сколько в этом мире есть возможностей, о которых мы даже не знаем», - заключила Прохорова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Россияне назвали самые бесполезные новогодние подарки
- На избившего пенсионерку в Краснодаре мужчину завели уголовное дело
- СМИ: ЗРС С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство
- За сутки в России выявили 21 119 случаев коронавируса
- Семеро туристов из Подмосковья запросили помощи в горах Кабардино-Балкарии
- Погибший в Дубне ребенок попал на видео незадолго до смерти
- Эксперты предупредили о риске подорожания кредитов и ипотеки для непривитых от COVID-19
- Милонов предложил создать открытую электронную базу педофилов
- Восьмилетняя девочка пропала в Севастополе
- В Дагестане мужчина сжег два полицейских автомобиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru