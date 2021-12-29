«Предрассудки и африканский юмор»: Ирина Прохорова представила главные книжные хиты 2021 года

2

«Один из самых интересных и успешных культурных проектов – издание пяти томов книг известного французского исследователя культуры Мишеля Пастуро. В рамках проекта "История цвета» ("Histoire d'une couleur") он написал пять книг – "Красный", "Зеленый", "Черный", "Синий" и последний том – "Желтый" ("Jaune. Histoire d'une couleur"). Популярность этих книг в России оказалась намного больше, чем в самой Франции. Людям интересно, как менялось представление о цветах, иногда кардинально с течением времени, что символизируют цвета в разных культурах, как по ним понять социальный статус человека», - рассказала Прохорова.

По ее словам, через эти книги Пастуро можно много понять о нас сегодняшних и о системе предрассудков.

«Самый известный пример – это, когда рождается младенец, мальчикам покупают голубые вещи, а девочкам розовые. Нам кажется, что это старинная традиция, а на самом деле это возникло только после Второй мировой войны, это был маркетинговый ход одной из западных компаний, и это прижилось. Много лет до этого розовый цвет считался мужским, потому что это оттенок красного, который ассоциируется с властью, статусом и с мужским началом. Еще один прекрасный пример – история черного цвета. До эпохи Королевы Виктории черный не был универсальным цветом траура, а скорее, был цветом статуса. Сделать хороший черный цвет было очень дорого, красители были дорогие, и только с промышленной революцией и химическими красителями черный стал доступен для всех», - отметила издатель.

