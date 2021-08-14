Православные отмечают начало Успенского поста

Православная церковь в субботу 14 августа начинает один из четырех многодневных постов, Успенский пост, который будет длится две недели и закончится 27 августа.

Пост назван по событию, которое в православной традиции носит название Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, именно 28 августа Дева Мария скончалась, а после погребения ее душу забрал в Рай Христос.

Целью поста, согласно вероучению, является подготовка к празднику Успения. Христиане в течение двух недель стремятся стать "достойными праздника" Успения Богоматери. Успенский пост наряду с Великим является самым строгим по количеству ограничений в пище.

Начало поста называют Медовым спасом. Именно в это время пчеловоды начинали активный сбор меда. В этот день в храмах освящают этот продукт, а дома верующие пекут выпечку с медом.

