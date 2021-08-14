Православные отмечают начало Успенского поста
Православная церковь в субботу 14 августа начинает один из четырех многодневных постов, Успенский пост, который будет длится две недели и закончится 27 августа.
Пост назван по событию, которое в православной традиции носит название Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, именно 28 августа Дева Мария скончалась, а после погребения ее душу забрал в Рай Христос.
Целью поста, согласно вероучению, является подготовка к празднику Успения. Христиане в течение двух недель стремятся стать "достойными праздника" Успения Богоматери. Успенский пост наряду с Великим является самым строгим по количеству ограничений в пище.
Начало поста называют Медовым спасом. Именно в это время пчеловоды начинали активный сбор меда. В этот день в храмах освящают этот продукт, а дома верующие пекут выпечку с медом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 277 / сут.
Умерли
169 тыс.+815 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+19 368 / сут.
- Метеорологи предупредили об опасной погоде в южных регионах России
- Минобороны Армении заявило об обстреле азербайджанскими ВС
- Из-за пожара в историческом здании в Москве перекрыли часть Садового кольца
- Эксперты призвали отказаться от третьей дозы вакцины против COVID-19 в пользу бедных стран
- Июль 2021 года признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений
- Всего из оздоровительных лагерей Кубани эвакуировали более 900 детей
- США перебрасывают дополнительные войска в Кабул для вывоза дипломатов
- Из детского санатория в Анапе эвакуировали более 330 детей
- Экономика РФ выросла впервые с начала пандемии
- Рекордные 27 тысяч антител выявили у москвича после «Спутника V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru