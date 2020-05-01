Умер старейший актёр Вахтанговского театра
Старейший актер театра имени Евгения Вахтангова, Заслуженный артист РСФСР Евгений Фёдоров скончался в возрасте 96 лет. Как отметили в администрации театра, несмотря на серьезное заболевание, Евгений Евгеньевич практически до конца своих дней продолжал играть на родной сцене.
Евгения Фёдоров родился 3 марта 1924 года, он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Вместе с ним на курсе учились такие известные актёры, как Владимир Этуш, Готлиб Ронинсон, Яков Смоленский, Нина Архипова, Геннадий Юдин и другие.
Сразу после окончания училища Фёдоров был принят в труппу Вахтанговского театра, которому и посвятил всю свою жизнь. В его творческой биографии огромное число ролей. Он был непосредственным свидетелем и участником истории Театра имени Евгения Вахтангова на протяжении 80-летней истории.
О церемонии прощания с актёром будет объявлено дополнительно.
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