Потомки Фриды Кало опровергли существование записи ее голоса

Внучатая племянница мексиканской художницы Фриды Кало опровергла существование записи ее голоса, передает «Интерфакс».

«Насколько известно семье Кало, записей голоса Фриды нет», -заявила родственница художницы Мару Ромеро Кало.

В 2019 году Национальная фонотека Мексики объявила об обнаружении в своих фондах записи голоса, вероятно, Фриды Кало. В таком случае она станет единственной известной записью голоса Фриды Кало. До сих пор было известно только, что он «мелодичный и тёплый», по воспоминаниям Жизель Фройнд. Голос звучит в передаче, посвящённой мужу Фриды Кало, Диего Ривере, выпущенной в 1955 году и предположительно был записан в 1953 или 1954 году. Знавшая Фриду Кало и Диего Риверу художница Рина Ласо утверждает, что голос на записи не принадлежит Кало, поскольку её голос был чуть более эмоциональным.

