Посвященный 8 Марта праздничный концерт пройдет в театральном центре «На Плющихе»
Всемирно известный аккордеонист-виртуоз Влад Ботвиновский выступит на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню. Мероприятие состоится 9 марта в театральном центре «На Плющихе».
В исполнении Ботвиновского прозвучат выразительные авторские интерпретации классики, джаза и популярных мелодий. В программу войдет музыка композиторов Астора Пьяццоллы, Владимира Космы, Поля Мориа и Мишеля Леграна, а также мелодии из репертуара Далиды, Джо Дассена, Шарля Азнавура и Эдит Пиаф. Прозвучат со сцены и любимые композиции из фильмов «Запах женщины» и «Амели».
Концерт станет настоящим путешествием от утонченной романтики Парижа до страстных ритмов Буэнос-Айреса. Кроме Влада Ботвинского, в нем примут участие Евгений Рябой (ударные), Иван Катков (контрабас), Сергей Урюпин (гитара) и Дмитрий Яковлев (фортепиано).
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