Посвященная 100-летию Кукрыниксов выставка пройдет в ЦВЗ «Манеж» 1 ноября

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» откроет в Центральном выставочном зале «Манеж» выставку «Кукрыниксы», посвященную 100-летию со дня образования одноименного союза художников Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова, 1 ноября. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На ней будут представлены 314 произведений искусства из частных коллекций и российских музеев, большая часть которых будет экспонироваться впервые. Многогранное творчество художников представят на площади 2000 квадратных метров в 10 залах, каждый из которых будет посвящен отдельному этапу творчества коллектива художников.

Проект станет первой экспозицией подобного масштаба после прижизненной выставки художников 1977 года.


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ФОТО: пресс-служба организаторов выставки
ТЕГИ:МанежВыставкаХудожникиКукрыниксы

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