После инсульта умер актер фильма «Двенадцать месяцев» Александр Гаврилов

На 74-м году жизни умер актер Александр Гаврилов, сообщает пресс-служба Союза работников культуры.

Уточняется, что в марте 2025 года артист также перенес инсульт.

Среди заметных работ Гаврилова роль Марта в фильме-сказке «Двенадцать месяцев».

Актер также снимался в таких картинах, как «Попутного ветра, "Синяя птица"!», «Салют, Мария!» и ряде других проектов. Его последней работой стал сериал 1977 года «Строговы», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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