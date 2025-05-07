После инсульта умер актер фильма «Двенадцать месяцев» Александр Гаврилов
7 мая 202510:30
На 74-м году жизни умер актер Александр Гаврилов, сообщает пресс-служба Союза работников культуры.
Уточняется, что в марте 2025 года артист также перенес инсульт.
Среди заметных работ Гаврилова роль Марта в фильме-сказке «Двенадцать месяцев».
Актер также снимался в таких картинах, как «Попутного ветра, "Синяя птица"!», «Салют, Мария!» и ряде других проектов. Его последней работой стал сериал 1977 года «Строговы», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Система быстрых платежей предупредила о проблемах в работе с 7 по 9 мая
- Фон дер Ляйен: ЕС тратит 1,8 млрд евро в месяц на российские энергоресурсы
- Фильм «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае в сентябре 2025 года
- Спиваков сообщил о своем отстранении от фестиваля во Франции из-за гражданства
- В Запорожской области отказались от проведения парада в День Победы
- В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» возможны изменения в расписании
- Путин внес в Госдуму проект ратификации договора о правовой помощи с Сейшелами
- СМИ: Не менее 70 человек погибли при ударах Индии по Пакистану
- На Украине работает около 150 колл-центров для обмана россиян
- Трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru